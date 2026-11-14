पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पर जीत दिलाने वाले मोहित उल्वा की चमकी किस्मत, सीनियर क्रिकेट में अचानक हुई एंट्री

ओमान में अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में भारत को जीत के लिए 338 रन का लक्ष्य दिया। भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय 252 रन पर 8 विकेट गंवाकर हार की कगार पर थी। ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने 9वें विकेट के लिए मनल चौहान के साथ 35 गेंदों में 57 रन की साझेदारी की। मनल 32 गेंद में 47 रन बनाकर आउट हुए। मनल का विकेट 47.2 ओवर में 309 रन के टीम स्कोर पर गिरा। ऐसे में उन्होंने चिगुरुपति वेंकटा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए मोहित ने 26 गेंदों में 188 से अधिक के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाकर भारत को रोमांचक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।