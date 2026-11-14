भारत से हार पर पाकिस्तानी कप्तान का छलका दर्द, बताया अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में क्यों हारे?

भारत को अंतिम ओवर में जीत के लिए आठ रन की जरूरत थी। अहमद हुसैन के ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने धैर्य दिखाया और मैच को आखिरी गेंद तक पहुंचा दिया। अंतिम गेंद पर भारत को जीत के लिए तीन रन चाहिए थे। ऐसे में मोहित उल्वा ने चौका लगाकर भारत को एक विकेट से यादगार जीत दिला दी। इस जीत के साथ ही भारत ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब रिकॉर्ड नौवीं बार अपने नाम कर लिया, जबकि पाकिस्तान को उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा।