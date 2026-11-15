न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें वनडे में अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास, एक साथ अपने नाम दर्ज किए 2 बड़े रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
IND vs NZ 5th ODI, Arshdeep Singh ODI Records: न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे की तरह शनिवार को माउंट माउंगानुई में खेले जा रहे पांचवें और आखिरी वनडे में भी भारतीय टीम की शीर्षक्रम बल्लेबाजी पूरी तरह फेल हो गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया 42.1 ओवर में स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 209 रन ही लगा सकी है। एक समय टीम इंडिया 200 के भीतर सिमटती नजर आ रही थी, लेकिन अक्षर पटेल और ईशान किशन की 46-46 रनों की पारियों और अंत में अर्शदीप सिंह के 4 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 14 रन की पारी के दम पर 200 का आंकड़ा पार कर लिया। अर्शदीप ने इन दो छक्कों के साथ दो बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किए हैं।
बता दें कि भारतीय टीम के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-11 पर बल्लेबाजी करते हुए अब तक तीन गेंदबाजों ने ही 2-2 छक्के जड़े हैं। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे में दो छक्के लगाकर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब वह इस मामले में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद और मोहम्मद शमी के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। इस सूची में तीनों खिलाड़ी पेसर हैं।
|छक्के
|खिलाड़ी
|किसके खिलाफ
|मैदान
|साल
|2
|वेंकटेश प्रसाद
|पाकिस्तान
|टोरंटो
|1996
|2
|मोहम्मद शमी
|श्रीलंका
|फतुल्लाह
|2014
|2
|अर्शदीप सिंह
|न्यूजीलैंड
|माउंट माउंगानुई
|2026
अर्शदीप सिंह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए बतौर नंबर-11 बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में जैकब डफी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर यह खास उपलब्धि भी हासिल कर ली है। उनसे पहले भारतीय पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद और मौजूदा स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ये कारनामा कर सके हैं। अब वह यह खास कीर्तिमान बनाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं।
|खिलाड़ी
|गेंदबाज
|विरोधी टीम
|मैदान
|साल / टूर्नामेंट
|वेंकटेश प्रसाद
|इयान हार्वे
|ऑस्ट्रेलिया
|नैरोबी
|2000, चैंपियंस ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल
|जसप्रीत बुमराह
|पैट कमिंस
|ऑस्ट्रेलिया
|मोहाली
|2019
|अर्शदीप सिंह
|जैकब डफी
|न्यूजीलैंड
|माउंट माउंगानुई
|2026
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