न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें वनडे में अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास, एक साथ अपने नाम दर्ज किए 2 बड़े रिकॉर्ड

IND vs NZ 5th ODI, Arshdeep Singh ODI Records: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे की तरह शनिवार को माउंट माउंगानुई में खेले जा रहे पांचवें और आखिरी वनडे में भी भारतीय टीम की शीर्षक्रम बल्‍लेबाजी पूरी तरह फेल हो गई। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया 42.1 ओवर में स्‍कोर बोर्ड पर सिर्फ 209 रन ही लगा सकी है। एक समय टीम इंडिया 200 के भीतर सिमटती नजर आ रही थी, लेकिन अक्षर पटेल और ईशान किशन की 46-46 रनों की पारियों और अंत में अर्शदीप सिंह के 4 गेंदों पर 2 छक्‍कों की मदद से 14 रन की पारी के दम पर 200 का आंकड़ा पार कर लिया। अर्शदीप ने इन दो छक्‍कों के साथ दो बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किए हैं।