15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs NZ 5th ODI: फिर ताश के पत्तों की तरह ढही टीम इंडिया, न्‍यूजीलैंड के सामने रखा मात्र 210 रन का लक्ष्‍य

IND vs NZ 5th ODI Highlights: माउंट माउंगानुई में खेले जा रहे पांचवें और आखिरी वनडे मैच में भारत ने न्‍यूजीलैंड के सामने महज 210 रन का लक्ष्‍य रखा है। टीम इंडिया की ओर से अक्षर पटेल और ईशान किशन ने ने 46-46 रन की पारियां खेली हैं।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Updated: 15 Nov 2026, 10:40 AM IST

IND vs NZ 5th ODI Highlights

भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर के विकेट का जश्‍न मनाते ब्‍लेयर टिकनर। (फोटो सोर्स: cricinfo)

India vs New Zealand 5th ODI Highlights: न्‍यूजीलैंड और भारत के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का 5वां और अंतिम मैच रविवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 42.1 ओवर में महज 209 रन पर ऑलआउट हो गई और न्‍यूजीलैंड के सामने 210 रन का लक्ष्‍य रखा है। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी टीम इंडिया का शीर्ष क्रम पूरी तरह से फेल हो गया। वहीं, मध्‍यक्रम में अक्षर पटेल ने 55 गेंदों पर 46 रन और ईशान किशन ने 58 गेंदों पर 46 रन की पारी खेली है। जबकि कीवी टीम की ओर से मिचेल सैंटनर और जैकब डफी ने 3-3 विकेट लिए हैं।

खबर अपडेट हो रही है…

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.