MUM vs CDG: वानखेड़े स्टेडियम में तुषार देशपांडे ने मचाई सनसनी, 17 रन देकर चटकाए 5 विकेट, चंडीगढ़ 78 रन पर ढेर

इससे पहले मुंबई की टीम ने 429 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हुए तो आयुष म्हात्रे ने 48, मुशीर खान ने 65 तनुष कोटियान ने 58, मोहित अवस्ती ने 56 और कप्तान सिद्देश लाड ने शानदार 86 रन की पारी खेली। गेंदबाजी से पहले तुषार ने बल्लेबाजी में भी कमाल किया था और 44 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। चंडीगढ़ की ओर से राज बावा और रोहित ढांडा ने 4-4 विकेट हासिल किए। फिलहाल इस मुकाबले में मुंबई की पकड़ मजबूत हो चुकी है और उनकी कोशिश होगी की तीसरे दिन ने मैच जीत लें।