IND vs WI T20: श्रेयस अय्यर को वेस्टइंडीज की ये ताकत कर रही परेशान, आखिरी दोनों टी20 से पहले जताई चिंता

India vs West Indies T20 Series 2026: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया ने 230 रन बनाने के बाद लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव भी किया। इससे पहले रांची में भारतीय टीम ने 249 रन बनाए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आए थे। वेस्टइंडीज ने सिर्फ 18.3 ओवर में 250 रन का लक्ष्य हासिल कर रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। हालांकि, इंदौर में भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया कि वे बड़े स्कोर का बचाव करना भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर की चिंता कम नहीं हुई।