IND vs WI: टीम इंडिया का अनोखा कारनामा, ऑलआउट होकर ऐसा करने वाली बन गई क्रिकेट इतिहास की दूसरी टीम

ईशान किशन (फोटो- IANS)
Team India World Record in T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने 20 ओवर में 223 रन बनाए। आखिरी गेंद पर भारतीय टीम ऑलआउट हो गई। इसके साथ ही उसने एक बड़ा कारनामा कर दिया। भारतीय टीम आईसीसी की फुल मेंबर टीमों में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऑलआउट होने के बावजूद 220 से ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी टीम बन गई। इससे पहले इसी साल तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ 225 रन बनाकर ऑलआउट हुई थी।
इस मुकाबले में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी नहीं कर सके। हालांकि, संजू सैमसन के आउट होने के बाद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच 108 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी के टूटने के बाद भारतीय टीम की कोई भी जोड़ी 50 रनों की साझेदारी नहीं कर सकी। छठे विकेट के लिए तिलक वर्मा और नितीश रेड्डी के बीच 21 गेंदों में 34 रनों की साझेदारी हुई। वहीं, तिलक वर्मा ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर 14 गेंदों में 25 रन जोड़े।
भारतीय टीम ने 210 रन के स्कोर पर अपने 9 विकेट गंवा दिए थे। आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर मयंक यादव के आउट होने के साथ ही भारतीय पारी समाप्त हो गई। वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज, शमार जोसेफ और शमार स्प्रिंगर ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि गुडाकेश मोती और कीमो पॉल को 1-1 सफलता मिली। शमार जोसेफ और शमार स्प्रिंगर ने मिलकर 8 ओवर में 104 रन खर्च किए और 4 विकेट हासिल किए।
सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने रिकॉर्ड 250 रन के लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज की और सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी। तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन अब उसकी नजरें गेंदबाजों के प्रदर्शन पर होंगी।
|रन
|मुकाबला
|स्थान
|वर्ष
|225
|न्यूजीलैंड बनाम भारत
|तिरुवनंतपुरम
|2026
|223
|भारत बनाम वेस्टइंडीज
|इंदौर
|2026
|207
|पाकिस्तान बनाम यूएई
|शारजाह
|2025
|205
|आयरलैंड बनाम अफगानिस्तान
|ग्रेटर नोएडा
|2017
|204
|न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान
|ऑकलैंड
|2025
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग