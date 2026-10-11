IND vs WI: 57 गेंदों में 141 रन लुटाने वाले भारतीय स्पिनर्स पर होगी नजरें, इंदौर टी20 अक्षर-कुलदीप करेंगे पलटवार?

India vs West Indies, Indore T20: रांची टी20 में अक्षर पटेल ने 21 गेंदों में 63 रन लुटाए थे। टीम इंडिया 250 रन के लक्ष्य को डिफेंड नहीं कर पाई थी। पावरप्ले में 3 विकेट चटकाने के बावजूद श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने 6 विकेट से मुकाबला गंवा दिया था। ऐसे में इंदौर के होल्कर स्टेडियम में उतरने से पहले टीम इंडिया अपने स्पिन डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा दुरुस्त करना चाहेगी। दूसरे मुकाबले में भारतीय स्पिनर्स ने 57 गेंदें (9.3 ओवर) डाली थीं और 141 रन खर्च कर डाले थे। इस दौरान 3 स्पिनर्स ने मिलकर सिर्फ 1 विकेट हासिल किया था।