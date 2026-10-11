PAK vs SL: साहिबजादा फरहान की कप्तानी में पाकिस्तान आज रच सकता है इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ चाहिए जीत

पहली बार पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें एक से ज्यादा टी20 मैचों की सीरीज के लिए 2012 में आमने-सामने हुई थीं, जहां मुकाबला 1-1 से बराबरी पर खत्म हुआ था। साल 2015 में जब पाकिस्तान की टीम श्रीलंका दौरे पर दो मैचों की टी20 सीरीज खेलने गई थी, तब उसने 2-0 से जीत हासिल की थी। इसके बाद श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में खेले गए थे। उस सीरीज में पाकिस्तान ने 3-0 से जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार मैच पाकिस्तान में ही खेले जा रहे हैं और यह पहला मौका है, जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलने आई है।