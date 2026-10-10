IND vs WI: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा तीसरा टी20, जानें यहां कितना बड़ा लक्ष्य हो चुका है चेज

IND vs WI 3rd T20 Holkar Stadium Pitch Stats: रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में जब से वेस्टइंडीज ने 250 रन का लक्ष्य हासिल किया है, तब से फैंस के मन में सवाल है कि अब इंदौर में सबसे बड़ा चेज रिकॉर्ड क्या है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर अब तक सिर्फ चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। सबसे रोमांचक बात यह है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने दो मैच जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को भी दो बार जीत मिली है। यानी यहां मुकाबला बराबरी का रहा है।