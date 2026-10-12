12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

‘हमने प्लान किया था कि उसे कैसे कंट्रोल में रखना है’, वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर की प्लानिंग को लेकर अर्शदीप सिंह का बड़ा खुलासा

Arshdeep Singh: इंदौर में वेस्‍टइंडीज को 14 रन से हराने के अगले दिन सोमवार को भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्‍होंने बताया कि हमने बस यही प्लान किया था कि इन फॉर्म बल्‍लेबाज शाई होप को कैसे कंट्रोल में रखना है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 12, 2026

Arshdeep Singh on Shai Hope

अर्शदीप सिंह के विकेट लेने का जश्‍न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Arshdeep Singh on Shai Hope:भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में खेले गए तीसरे टी20 में टीम इंडिया की प्‍लानिंग को लेकर सोमवार को बड़ा खुलासा किया है। उन्‍होंने बताया कि वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को जल्दी आउट करने की टैक्टिक्स को सफलतापूर्वक लागू करने पर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि उनके जैसे क्वालिटी बल्‍लेबाज को आउट करने के लिए कोचिंग स्टाफ से बहुत अच्छी तैयारी और इनपुट की जरूरत थी। ज्ञात हो कि रविवार रात होलकर स्टेडियम में अर्शदीप ने दूसरे ओवर में इन-फॉर्म शाई होप को आउट करके शुरुआती ब्रेकथ्रू दिलाया। हालांकि जब तक खतरनाक शेरफेन रदरफोर्ड क्रीज पर थे, तब तक मुकाबला कांटे का रहा। लेकिन, अर्शदीप ने उन्हें आउट किया और कीमो पॉल को भी आउट करके यह पक्का किया कि मुकाबला भारत के पक्ष में खत्म होगा।

'हमने प्लान बनाया था कि उसे कैसे कंट्रोल में रखना है'

अर्शदीप सिंह ने सोमवार को बीसीसीआई टीवी पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि मैच से पहले हमने प्लान बनाया था कि उसे कैसे कंट्रोल में रखना है और जब आप मैच में उस प्लान को लागू करते हैं, तो रिजल्ट मिलने पर अच्छा लगता है। मैं कोच का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने प्लान पर काम किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसे मैच में इस्तेमाल कर सकता हूं और वह चीज लागू हो गई। उन्होंने 223 के बड़े टोटल का बचाव करते हुए लगातार प्रेशर बनाए रखने के लिए पूरे बॉलिंग अटैक को भी क्रेडिट दिया।

'मैं अक्षर भाई से माफी मांगना चाहता हूं'

उन्‍होंने कहा कि मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मयंक ने दूसरे छोर से प्रेशर बनाए रखा और सभी छह बॉलर्स ने मिलकर बहुत अच्छी बॉलिंग की। जब आप पर प्लान को लागू करने का थोड़ा प्रेशर होता है तो अच्छा लगता है। इसलिए यह बहुत मज़ेदार है। अर्शदीप ने बल्ले से एक उपयोगी बाउंड्री भी लगाई। हालांकि उन्‍होंने अक्षर पटेल से अंदाज में माफी मांगी, जब पिच के बीच में हुई गड़बड़ी की वजह से अक्षर रन-आउट हो गए। मैं अक्षर भाई से माफी मांगना चाहता हूं। सॉरी अक्षर भाई। मैंने आपको रन आउट करवा दिया।

वहीं, बल्ले से योगदान देने की अपनी पर्सनल इच्छा के बारे में बताते हुए अर्शदीप ने कहा कि मैं बैटिंग में कोशिश करता रहता हूं। नतीजे कम ही मिलते हैं। जितना कोच हम पर भरोसा करते हैं, हमें बैटिंग में भी वैसा ही करना होगा और ऑर्डर में नीचे कुछ रन बनाने होंगे। इसलिए बैटिंग में इस तरह काम करना जरूरी है।

'ड्रेसिंग रूम में माहौल बहुत चिल है'

अर्शदीप ने इंटरनेशनल लेवल पर अपने लगातार विकास का क्रेडिट इंडियन टीम के अंदर के वेलकमिंग कल्चर और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने की इच्छा को भी दिया। उन्‍होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में माहौल बहुत चिल है। कोई भी ऐसा बिहेव नहीं करता जैसे उसने ज्‍यादा या कम मैच खेले हों। माहौल बहुत चिल है। मैं कुछ न कुछ सीखने और एक अलग स्किल सेट पाने की कोशिश करता रहता हूं। सीखने और अपने गेम को बेहतर बनाने की इच्छा हमेशा रहती है और मुझे लगता है कि अगर सीखने की भूख है, तो मैं अपने गेम को बेहतर बनाता रहूंगा।

हैदराबाद खूब गरजता है संजू सैमसन का बल्ला, 250 के स्ट्राइक रेट से ठोक चुके हैं शतक, अब निशाने पर कोहली-सूर्या का रिकॉर्ड

ये भी पढ़ें
sanju samson t20i record

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

12 Oct 2026 03:02 pm

Published on:

12 Oct 2026 03:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘हमने प्लान किया था कि उसे कैसे कंट्रोल में रखना है’, वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर की प्लानिंग को लेकर अर्शदीप सिंह का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘श्रेयस अय्यर को उस पर भरोसा है’, अजिंक्य रहाणे भी हुए इस भारतीय युवा ऑलराउंडर के मुरीद

Tilak Verma and Naman Dhir
क्रिकेट

हैदराबाद खूब गरजता है संजू सैमसन का बल्ला, 250 के स्ट्राइक रेट से ठोक चुके हैं शतक, अब निशाने पर कोहली-सूर्या का रिकॉर्ड

sanju samson t20i record
क्रिकेट

IND vs WI: हैदराबाद में खेला जाएगा चौथा मुकाबला, यहां अभी तक T20 में अजेय है भारत, यहीं बनाया था सबसे बड़ा टोटल

IND vs WI 4th T20I
क्रिकेट

तिलक वर्मा ने T20I में पार किया बड़ा माइलस्टोन, अब निशाने पर विराट-रोहित के रिकॉर्ड

Tilak Varma
क्रिकेट

WCL 2026 Semifinal Scenario: टॉप-4 से भी बाहर हुई युवराज सिंह एंड कंपनी, लेकिन भारत अब भी बना सकता सेमीफाइनल में जगह, समझें गणित

WCL 2026 Semifinal Scenario, Yuvraj Singh,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.