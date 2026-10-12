‘श्रेयस अय्यर को उस पर भरोसा है’, अजिंक्य रहाणे भी हुए इस भारतीय युवा ऑलराउंडर के मुरीद

दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज पर उस रोल के बारे में बात की, जिसमें टीम इंडिया नीतीश रेड्डी को देखना चाहती है। उन्‍होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में ऐसी सपाट पिचों पर, अगर आपके पास एक खास पॉइंट से नीचे पेस की कमी है, तो उसे हासिल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि वह एक ऐसा बॉलर है, जो बेहतर हो रहा है। उसका कॉन्फिडेंस हर गेम के साथ दिख रहा है। उन्होंने उसे नई बॉल से आजमाया है। अब उन्हें शायद एहसास हो गया है कि वे उससे ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए, उन्होंने उसे बीच के ओवरों में बॉलिंग कराई है और उन्होंने उसे अच्छे ओवर दिए हैं, ऐसे ओवर जिनमें उस पर बहुत ज्‍यादा प्रेशर नहीं होता। बता दें कि नीतीश ने तीसरे टी20 में 14 गेंदों में 21 रन बनाए और दो ओवर में एक विकेट भी लिया।