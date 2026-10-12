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‘श्रेयस अय्यर को उस पर भरोसा है’, अजिंक्य रहाणे भी हुए इस भारतीय युवा ऑलराउंडर के मुरीद

Naman Dhir and Nitish Kumar Reddy: भारत के पूर्व क्रिकेटर अजिंक्‍य रहाणे ने भारतीय युवा ऑलराउंडर नमन धीर की जमकर तारीफ की है। उन्‍होंने कहा कि श्रेयस अय्यर को उस पर पूरा भरोसा है। उसने टीम में नए होने के बावजूद अब तक अपनी हिटिंग से सबको इम्प्रेस किया है।
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भारत

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lokesh verma

Oct 12, 2026

Tilak Verma and Naman Dhir

तिलक वर्मा और नमन धीर। (फोटो सोर्स: IANS)

Naman Dhir and Nitish Kumar Reddy: भारतीय टीम ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 रन से रोमांचक जीत दर्ज की है। इसके साथ ही उसने पांच मैचों टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। इंदौर में खेले गए इस मुकाबले को लेकर पूर्व क्रिकेटर अजिंक्‍य रहाणे ने जहां नमन धीर की जमकर तारीफ की है, तो वहीं, दिनेश कार्तिक ने नीतीश कुमार रेड्डी के उस रोल के बारे में बताया, जो वह अभी इंडियन टीम में निभा रहे हैं।

दिनेश कार्तिक ने की नीतीश कुमार रेड्डी के रोल पर बात

दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज पर उस रोल के बारे में बात की, जिसमें टीम इंडिया नीतीश रेड्डी को देखना चाहती है। उन्‍होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में ऐसी सपाट पिचों पर, अगर आपके पास एक खास पॉइंट से नीचे पेस की कमी है, तो उसे हासिल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि वह एक ऐसा बॉलर है, जो बेहतर हो रहा है। उसका कॉन्फिडेंस हर गेम के साथ दिख रहा है। उन्होंने उसे नई बॉल से आजमाया है। अब उन्हें शायद एहसास हो गया है कि वे उससे ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए, उन्होंने उसे बीच के ओवरों में बॉलिंग कराई है और उन्होंने उसे अच्छे ओवर दिए हैं, ऐसे ओवर जिनमें उस पर बहुत ज्‍यादा प्रेशर नहीं होता। बता दें कि नीतीश ने तीसरे टी20 में 14 गेंदों में 21 रन बनाए और दो ओवर में एक विकेट भी लिया।

अजिंक्य रहाणे ने नमन धीर को लेकर बात की

वहीं, रहाणे ने कहा कि इसके अलावा एक और परफॉर्मेंस है, जिसने सबका ध्यान खींचा है और वह है नमन धीर की। टीम में नए होने के बावजूद धीर ने अब तक अपनी हिटिंग से सबको इम्प्रेस किया है। उन्होंने बताया कि कैसे श्रेयस अय्यर को नमन धीर की काबिलियत पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वह उन्हें मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने और भारत के लिए इनिंग्स खत्म करने देते हैं।

रहाणे ने कहा कि श्रेयस को उस पर (नमन धीर) भरोसा है। हां, उसने रन दिए, लेकिन जरूरी है विकेट लेना। इस फॉर्मेट में, अगर आप विकेट ले रहे हैं, तो आप शायद मैच जीतेंगे और यही सबसे जरूरी है। मुझे यकीन है कि वह अपनी बॉलिंग पर कड़ी मेहनत कर रहा है। बता दें कि नमन धीर ने तीसरे टी20 में पांच गेंदों पर एक छक्‍के की मदद से 10 रन बनाए। वहीं, उन्‍होंने अपने तीन ओवर के स्‍पेल में 39 रन देकर दो अहम विकेट भी झटके।

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Updated on:

12 Oct 2026 02:24 pm

Published on:

12 Oct 2026 02:21 pm

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