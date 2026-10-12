12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

तिलक वर्मा ने T20I में पार किया बड़ा माइलस्टोन, अब निशाने पर विराट-रोहित के रिकॉर्ड

Tilak Varma: भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरे मुकाबले में तिलक वर्मा ने दो कैच लेकर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 50 कैच पूरे कर लिए। अब भारत के लिए सबसे ज्‍यादा कैच लेने वाले विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या और रोहित शर्मा ही उनसे आगे है, जिन्‍हें वह अगले कुछ मैचों में पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंच सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 12, 2026

Tilak Varma

भारतीय खिलाड़ी तिलक वर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

Tilak Varma T20I Record: भारतीय टीम ने रविवार को इंदौर के होल्‍कर स्‍टेडियम शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में 14 रनों से करीबी जीत दर्ज की है। इस मैच में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए कैरेबियाई टीम के सामने 224 रनों का लक्ष्य रखा था। लेकिन, वेस्‍टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 209 रन ही स्‍कोर बोर्ड पर लगा सकी। इस मैच में तिलक वर्मा ने क्वेंटिन सैम्पसन और कीमो पॉल के दो अहम कैच पकड़ते हुए इतिहास रच दिया। वह अब भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पांचवें सबसे ज्‍यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब उनके निशाने रोहित-विराट जैसे दिग्‍गजों के रिकॉर्ड हैं।

तिलक के निशाने पर अब रोहित-विराट समेत चार दिग्‍गजों के रिकॉर्ड

तिलक वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में बतौर फील्डर अपने 50 कैच पूरे कर लिए हैं। वह इस माइलस्‍टोन तक पहुंचने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं। अब तिलक से आगे विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या और रोहित शर्मा हैं। भारत के लिए सबसे ज्‍यादा कैच का रिकॉर्ड टी20 इंटरनेशनल से संन्‍यास ले चुके रोहित के नाम दर्ज हैं, उन्‍होंने अपने टी20 करियर में 65 कैच लिए। वहीं, हार्दिक पंड्या ने 64, सूर्यकुमार ने 58 और कोहली ने 54 कैच लिए हैं। उम्‍मीद है कि तिलक वर्मा जल्‍द ही इन सभी दिग्‍गजों को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच सकते हैं।

टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी

रैंकखिलाड़ीकरियरमैचपारियांकैचएक पारी में सर्वाधिक कैचकैच/पारी
1रोहित शर्मा2007–20241591596530.408
2हार्दिक पंड्या2016–20261381376430.467
3सूर्यकुमार यादव2021–20261131115830.522
4विराट कोहली2010–20241251245430.435
5तिलक वर्मा2023–202668665030.757
6अक्षर पटेल2015–20261101064420.415
7सुरेश रैना2006–201878784230.538
8रिंकू सिंह2023–202648474040.851
9रवींद्र जडेजा2009–202474742830.378
10शिवम दुबे2019–202681772720.350

दुनिया के सबसे ज्‍यादा कैच पकड़ने वाले प्‍लेयर्स की सूची में 30वें पायदान पर

बता दें कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कैच लेने का रिकॉर्ड डेविड मिलर के नाम दर्ज है। उन्‍होंने 140 मैचों की 139 पारियों में 86 कैच पकड़े हैं। वहीं इस लिस्‍ट में रोहित शर्मा 65 कैच के साथ 13वें स्‍थान पर हैं। जबकि तिलक वर्मा 50 कैच के साथ 30वें पायदान पर पहुंच गए हैं।

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी

रैंकखिलाड़ीदेशकरियरमैचपारियांकैचएक पारी में सर्वाधिक कैचकैच/पारी
1डेविड मिलरदक्षिण अफ्रीका2010–20261401398640.618
2मोहम्मद नबीअफगानिस्तान2010–20261551558330.535
3एस. मुनियांडीमलेशिया2019–20261291278030.629
4गैरेथ डेलानी डॉकरेलआयरलैंड2010–20261591567730.493
5मुहम्मद वसीमयूएई2021–202699997630.767
6आर.आर. पटेलकेन्या2008–20261081087130.657
7मार्टिन गप्टिलन्यूजीलैंड2009–20221221216830.561
8बाबर आजमपाकिस्तान2016–20261451446830.472
9रयान बर्लजिम्बाब्वे2018–20261291276730.527
10हैरी टेक्टरआयरलैंड2019–20261001006640.660
11निजाकत खानहांगकांग2014–20261311296630.511
12टिम साउदीन्यूजीलैंड2008–20241261246520.524
13रोहित शर्माभारत2007–20241591596530.408
14हार्दिक पंड्याभारत2016–20261381376430.467
30तिलक वर्माभारत2023–202668665030.757

IND vs WI: भारत से हारकर भी वेस्टइंडीज रच दिया इतिहास, T20I चेज में ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी

ये भी पढ़ें
IND vs WI 3rd T20I

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

12 Oct 2026 10:49 am

Published on:

12 Oct 2026 10:49 am

Hindi News / Sports / Cricket News / तिलक वर्मा ने T20I में पार किया बड़ा माइलस्टोन, अब निशाने पर विराट-रोहित के रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WCL 2026 Semifinal Scenario: टॉप-4 से भी बाहर हुई युवराज सिंह एंड कंपनी, लेकिन भारत अब भी बना सकता सेमीफाइनल में जगह, समझें गणित

WCL 2026 Semifinal Scenario, Yuvraj Singh,
क्रिकेट

IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज के जबड़े से कैसे छीनी जीत? मैच के हीरो रहे अर्शदीप सिंह का खुलासा

IND vs WI 3rd T20I, Arshdeep Singh,
क्रिकेट

IND vs WI: भारत से हारकर भी वेस्टइंडीज रच दिया इतिहास, T20I चेज में ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी

IND vs WI 3rd T20I
क्रिकेट

IND vs WI 3rd T20: इंदौर में भारतीय गेंदबाजों का पलटवार, ऑलआउट होने के बावजूद वेस्टइंडीज को चटाई धूल

Shai Hope
क्रिकेट

IND vs WI: टीम इंडिया का अनोखा कारनामा, ऑलआउट होकर ऐसा करने वाली बन गई क्रिकेट इतिहास की दूसरी टीम

Ishan Kishan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.