तिलक वर्मा ने T20I में पार किया बड़ा माइलस्टोन, अब निशाने पर विराट-रोहित के रिकॉर्ड

भारतीय खिलाड़ी तिलक वर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)
Tilak Varma T20I Record: भारतीय टीम ने रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में 14 रनों से करीबी जीत दर्ज की है। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कैरेबियाई टीम के सामने 224 रनों का लक्ष्य रखा था। लेकिन, वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 209 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा सकी। इस मैच में तिलक वर्मा ने क्वेंटिन सैम्पसन और कीमो पॉल के दो अहम कैच पकड़ते हुए इतिहास रच दिया। वह अब भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पांचवें सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब उनके निशाने रोहित-विराट जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड हैं।
तिलक वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में बतौर फील्डर अपने 50 कैच पूरे कर लिए हैं। वह इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं। अब तिलक से आगे विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या और रोहित शर्मा हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच का रिकॉर्ड टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके रोहित के नाम दर्ज हैं, उन्होंने अपने टी20 करियर में 65 कैच लिए। वहीं, हार्दिक पंड्या ने 64, सूर्यकुमार ने 58 और कोहली ने 54 कैच लिए हैं। उम्मीद है कि तिलक वर्मा जल्द ही इन सभी दिग्गजों को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच सकते हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|पारियां
|कैच
|एक पारी में सर्वाधिक कैच
|कैच/पारी
|1
|रोहित शर्मा
|2007–2024
|159
|159
|65
|3
|0.408
|2
|हार्दिक पंड्या
|2016–2026
|138
|137
|64
|3
|0.467
|3
|सूर्यकुमार यादव
|2021–2026
|113
|111
|58
|3
|0.522
|4
|विराट कोहली
|2010–2024
|125
|124
|54
|3
|0.435
|5
|तिलक वर्मा
|2023–2026
|68
|66
|50
|3
|0.757
|6
|अक्षर पटेल
|2015–2026
|110
|106
|44
|2
|0.415
|7
|सुरेश रैना
|2006–2018
|78
|78
|42
|3
|0.538
|8
|रिंकू सिंह
|2023–2026
|48
|47
|40
|4
|0.851
|9
|रवींद्र जडेजा
|2009–2024
|74
|74
|28
|3
|0.378
|10
|शिवम दुबे
|2019–2026
|81
|77
|27
|2
|0.350
बता दें कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कैच लेने का रिकॉर्ड डेविड मिलर के नाम दर्ज है। उन्होंने 140 मैचों की 139 पारियों में 86 कैच पकड़े हैं। वहीं इस लिस्ट में रोहित शर्मा 65 कैच के साथ 13वें स्थान पर हैं। जबकि तिलक वर्मा 50 कैच के साथ 30वें पायदान पर पहुंच गए हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|करियर
|मैच
|पारियां
|कैच
|एक पारी में सर्वाधिक कैच
|कैच/पारी
|1
|डेविड मिलर
|दक्षिण अफ्रीका
|2010–2026
|140
|139
|86
|4
|0.618
|2
|मोहम्मद नबी
|अफगानिस्तान
|2010–2026
|155
|155
|83
|3
|0.535
|3
|एस. मुनियांडी
|मलेशिया
|2019–2026
|129
|127
|80
|3
|0.629
|4
|गैरेथ डेलानी डॉकरेल
|आयरलैंड
|2010–2026
|159
|156
|77
|3
|0.493
|5
|मुहम्मद वसीम
|यूएई
|2021–2026
|99
|99
|76
|3
|0.767
|6
|आर.आर. पटेल
|केन्या
|2008–2026
|108
|108
|71
|3
|0.657
|7
|मार्टिन गप्टिल
|न्यूजीलैंड
|2009–2022
|122
|121
|68
|3
|0.561
|8
|बाबर आजम
|पाकिस्तान
|2016–2026
|145
|144
|68
|3
|0.472
|9
|रयान बर्ल
|जिम्बाब्वे
|2018–2026
|129
|127
|67
|3
|0.527
|10
|हैरी टेक्टर
|आयरलैंड
|2019–2026
|100
|100
|66
|4
|0.660
|11
|निजाकत खान
|हांगकांग
|2014–2026
|131
|129
|66
|3
|0.511
|12
|टिम साउदी
|न्यूजीलैंड
|2008–2024
|126
|124
|65
|2
|0.524
|13
|रोहित शर्मा
|भारत
|2007–2024
|159
|159
|65
|3
|0.408
|14
|हार्दिक पंड्या
|भारत
|2016–2026
|138
|137
|64
|3
|0.467
|30
|तिलक वर्मा
|भारत
|2023–2026
|68
|66
|50
|3
|0.757
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