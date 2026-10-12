IND vs WI: भारत से हारकर भी वेस्टइंडीज रच दिया इतिहास, T20I चेज में ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी

IND vs WI 3rd T20I Record: अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा की बदौलत भारत ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 14 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए स्‍कोर बोर्ड पर 223 रन लगाए। इसके जवाब में वेस्‍टइंडीज की टीम निर्धारित ओवर में 7 विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी। भले ही कैरेबियाई टीम को इस मुकाबले में शिकस्‍त झेलनी पड़ी है, लेकिन उसके एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में चेज के दौरान बिना किसी बल्‍लेबाज के 50+ स्‍कोर के बावजूद 200 से ज्‍यादा रन बनाने वाली दुनिया की संयुक्‍त रूप से पहली टीम बन गई है।