IND vs WI 3rd T20: इंदौर में भारतीय गेंदबाजों का पलटवार, ऑलआउट होने के बावजूद वेस्टइंडीज को चटाई धूल

IND vs WI 3rd T20 Highlights: रविवार को टीम इंडिया ने इंदौर टी20 में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 223 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 7 विकेट गंवाकर 209 रन ही बना सकी। भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने शानदार 69 रनों की पारी खेली, जबकि अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में दमदार वापसी की। पिछले मुकाबले में 21 गेंदों पर 63 रन लुटाने वाले अक्षर पटेल ने 20वें ओवर को छोड़कर इस मैच में किफायती गेंदबाजी की। मयंक यादव को कोई सफलता नहीं मिली लेकिन वह टीम इंडिया के सबसे कंजूस गेंदबाज रहे।