12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज के जबड़े से कैसे छीनी जीत? मैच के हीरो रहे अर्शदीप सिंह का खुलासा

IND vs WI 3rd T20I: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने महज 14 रन से करीबी जीत दर्ज की है। एक समय मुकाबला काफी टाइट था, लेकिन अर्शदीप सिंह के एक ओवर ने मैच का रूख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 12, 2026

IND vs WI 3rd T20I, Arshdeep Singh,

विकेट लेने का जश्‍न मनाते अर्शदीप सिंह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

India vs West Indies 3rd T20I: भारत ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्‍कर स्‍टेडियम 14 रन से करीबी जीत दर्ज की है। इसके साथ ही सीरीज में 2-1 की बढ़त भी हासिल कर ली है। तीसरे टी20 में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 223 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके जवाब में वेस्‍टइंडीज 7 विकेट खोकर 209 रन ही बना पाई। लेकिन, इस मैच में एक समय ऐसा लग रहा था कि वेस्‍टइंडीज की टीम रांची की तरह जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन अर्शदीप सिंह ने 18वें ओवर में दो विकेट निकालते हुए विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। मैच के बाद खुद अर्शदीप ने बताया कि यह सब कैसे संभव हो सका?

'बॉल थोड़ी रिवर्स हो रही थी'

प्लेयर ऑफ द मैच रहे अर्शदीप सिंह से जब पूछा गया कि क्या सूखे हालात से आपकी बॉलिंग में मदद मिली? इस पर उन्‍होंने कहा कि यह बहुत अच्छा था। बॉल थोड़ी रिवर्स हो रही थी और डेथ ओवरों में बॉल थोड़ी रिवर्स होने पर बॉलिंग करना हमेशा मजेदार होता है और ओस के साथ भी बॉलिंग करना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन, मैं पिछले गेम में अच्छा नहीं कर सका, इसलिए इस बार टीम के लिए अच्छा करना चाहता था और सही रिज़ल्ट भी मिला।

'टीम में लीडर या सीनियर जैसी कोई चीज नहीं'

भारत के पेस अटैक का लीडर होने के नाते आप जिम्मेदारी कैसे संभालते हैं? उन्‍होंने कहा कि टीम में लीडर या सीनियर जैसी कोई चीज नहीं है। अभी माहौल बहुत शांत है और हम बस एक-दूसरे की सफलता का मजा ले रहे हैं और जब भी किसी का दिन खराब होता है, तो हम हमेशा यह पक्का करते हैं कि हम उसका साथ दें और उसे बताएं कि वह टीम का एक जरूरी हिस्सा है। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर आपके अच्छे और बुरे दिन आते ही हैं। जब तक आप शांत रहेंगे, आप हमेशा वापस आएंगे और अच्छा करेंगे।

T20 क्रिकेट में अपना कंट्रोल कैसे बनाए रखते हैं?

आप T20 क्रिकेट में अपना कंट्रोल कैसे बनाए रखते हैं? इस पर उन्‍होंने कहा कि मुझे सच में पर्सनली यह बहुत पसंद है, जब बैट्समैन शुरुआत में और डेथ ओवर में भी ज्‍यादा जोर लगाते हैं। यह एक अच्छा चैलेंज है और यही वह समय है जब आप खुद को अपनी स्किल्स को और खेल के उस फेज में अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करते हैं। तो यह बहुत मजेदार है।

शेड्यूल के हिसाब से खुद को कैसे ढालते हैं?

आप बदलते हालात और शेड्यूल के हिसाब से खुद को कैसे ढालते हैं? इस पर उन्‍होंने कहा कि मेन फोकस बस जल्दी आना, नई बॉल से थोड़ी बॉलिंग करना, पुरानी बॉल से करना और जितना हो सके अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना है। फिर, जैसा कि आपने कहा कि शेड्यूल हमेशा टाइट होता है। आपको बस जल्दी से एडजस्ट करना होता है। जो टीम जल्दी एडजस्ट करती है। इसलिए एक टीम के तौर पर हम बस एडजस्ट करने और हालात के हिसाब से खेलने की कोशिश करते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

12 Oct 2026 08:48 am

Published on:

12 Oct 2026 08:48 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज के जबड़े से कैसे छीनी जीत? मैच के हीरो रहे अर्शदीप सिंह का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WCL 2026 Semifinal Scenario: टॉप-4 से भी बाहर हुई युवराज सिंह एंड कंपनी, लेकिन भारत अब भी बना सकता सेमीफाइनल में जगह, समझें गणित

WCL 2026 Semifinal Scenario, Yuvraj Singh,
क्रिकेट

IND vs WI: भारत से हारकर भी वेस्टइंडीज रच दिया इतिहास, T20I चेज में ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी

IND vs WI 3rd T20I
क्रिकेट

IND vs WI 3rd T20: इंदौर में भारतीय गेंदबाजों का पलटवार, ऑलआउट होने के बावजूद वेस्टइंडीज को चटाई धूल

Shai Hope
क्रिकेट

IND vs WI: टीम इंडिया का अनोखा कारनामा, ऑलआउट होकर ऐसा करने वाली बन गई क्रिकेट इतिहास की दूसरी टीम

Ishan Kishan
क्रिकेट

IND vs WI: अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के बाद मिडिल ऑर्डर ने किया निराश, फिर ऐसे स्कोर पहुंचा 200 के पार

IND vs WI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.