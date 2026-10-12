IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज के जबड़े से कैसे छीनी जीत? मैच के हीरो रहे अर्शदीप सिंह का खुलासा

India vs West Indies 3rd T20I: भारत ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्‍कर स्‍टेडियम 14 रन से करीबी जीत दर्ज की है। इसके साथ ही सीरीज में 2-1 की बढ़त भी हासिल कर ली है। तीसरे टी20 में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 223 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके जवाब में वेस्‍टइंडीज 7 विकेट खोकर 209 रन ही बना पाई। लेकिन, इस मैच में एक समय ऐसा लग रहा था कि वेस्‍टइंडीज की टीम रांची की तरह जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन अर्शदीप सिंह ने 18वें ओवर में दो विकेट निकालते हुए विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। मैच के बाद खुद अर्शदीप ने बताया कि यह सब कैसे संभव हो सका?