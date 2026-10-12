IND vs WI: हैदराबाद में खेला जाएगा चौथा मुकाबला, यहां अभी तक T20 में अजेय है भारत, यहीं बनाया था सबसे बड़ा टोटल

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को आउट करने का जश्न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India vs West Indies 4th T20I: भारत ने वेस्टइंडीज को इंदौर में 14 रन के करीबी अंतर से हराते हुए पांच मैचों टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। अब इन दोनों के बीच चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जहां श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं, शाई होप के नेतृत्व वाली कैरेबियाई टीम वापसी करना चाहेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।
बता दें कि भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर हैदराबाद में ही बनाया है। जब उसने 12 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 297 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम सात विकेट के नुकसान पर महज 164 रन ही बना सकी और भारत ने टी20 के इतिहास में रनों के अंतर से अपनी पांचवीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। आइये इस मैच से पहले भारतीय टीम के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
|रैंक
|भारत का स्कोर
|ओवर
|रन रेट
|विपक्षी टीम
|मैदान
|नतीजा
|तारीख
|1
|297/6
|20
|14.85
|बांग्लादेश
|हैदराबाद
|जीता
|12 अक्टूबर 2024
|2
|283/1
|20
|14.15
|दक्षिण अफ्रीका
|जोहानिसबर्ग
|जीता
|15 नवंबर 2024
|3
|271/5
|20
|13.55
|न्यूजीलैंड
|तिरुवनंतपुरम
|जीता
|31 जनवरी 2026
|4
|260/5
|20
|13.00
|श्रीलंका
|इंदौर
|जीता
|22 दिसंबर 2017
|5
|256/4
|20
|12.80
|जिम्बाब्वे
|चेन्नई
|जीता
|26 फरवरी 2026
|6
|255/5
|20
|12.75
|न्यूजीलैंड
|अहमदाबाद
|जीता
|8 मार्च 2026
|7
|253/7
|20
|12.65
|इंग्लैंड
|वानखेड़े, मुंबई
|जीता
|5 मार्च 2026
|8
|249/5
|20
|12.45
|वेस्टइंडीज
|रांची
|हारा
|9 अक्टूबर 2026
|9
|247/9
|20
|12.35
|इंग्लैंड
|वानखेड़े, मुंबई
|जीता
|2 फरवरी 2025
|10
|244/4
|20
|12.20
|वेस्टइंडीज
|लॉडरहिल
|हारा
|27 अगस्त 2016
|रैंक
|जीत का अंतर
|लक्ष्य
|ओवर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|तारीख
|1
|168 रन
|235
|12.1
|न्यूजीलैंड
|अहमदाबाद
|1 फरवरी 2023
|2
|150 रन
|248
|10.3
|इंग्लैंड
|वानखेड़े, मुंबई
|2 फरवरी 2025
|3
|143 रन
|214
|12.3
|आयरलैंड
|डबलिन (मलाहाइड)
|29 जून 2018
|4
|135 रन
|284
|18.2
|दक्षिण अफ्रीका
|जोहानिसबर्ग
|15 नवंबर 2024
|5
|133 रन
|298
|20.0
|बांग्लादेश
|हैदराबाद
|12 अक्टूबर 2024
|6
|127 रन
|222
|14.1
|अफगानिस्तान
|दिल्ली
|17 सितंबर 2026
|7
|124 रन
|170
|9.5
|श्रीलंका
|निस्शिन
|1 अक्टूबर 2026
|8
|106 रन
|202
|13.5
|दक्षिण अफ्रीका
|जोहानिसबर्ग
|14 दिसंबर 2023
|9
|101 रन
|213
|20.0
|अफगानिस्तान
|दुबई (DICS)
|8 सितंबर 2022
|10
|101 रन
|176
|12.3
|दक्षिण अफ्रीका
|कटक
|9 दिसंबर 2025
|क्रम
|मैच
|जीत का अंतर
|विजेता
|तारीख
|1
|भारत बनाम वेस्टइंडीज
|6 विकेट
|भारत
|6 दिसंबर 2019
|2
|भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
|6 विकेट
|भारत
|25 सितंबर 2022
|3
|भारत बनाम बांग्लादेश
|133 रन
|भारत
|12 अक्टूबर 2024
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