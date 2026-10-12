IND vs WI: हैदराबाद में खेला जाएगा चौथा मुकाबला, यहां अभी तक T20 में अजेय है भारत, यहीं बनाया था सबसे बड़ा टोटल

बता दें कि भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्‍कोर हैदराबाद में ही बनाया है। जब उसने 12 अक्‍टूबर 2024 को बांग्‍लादेश के खिलाफ पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 297 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में बांग्‍लादेश की टीम सात विकेट के नुकसान पर महज 164 रन ही बना सकी और भारत ने टी20 के इतिहास में रनों के अंतर से अपनी पांचवीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। आइये इस मैच से पहले भारतीय टीम के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।