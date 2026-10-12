हैदराबाद खूब गरजता है संजू सैमसन का बल्ला, 250 के स्ट्राइक रेट से ठोक चुके हैं शतक, अब निशाने पर कोहली-सूर्या का रिकॉर्ड

Sanju Samson T20I record: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मैच को 14 रन से जीतकर पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। रविवार को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया अंतिम गेंद पर 223 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके जवाब में बांग्‍लादेश की टीम निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने महज 30 गेंदों पर छह चौके और पांच छक्‍कों की मदद से 69 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। अब भारत का अगला मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। जहां सबकी नजर अभिषेक के ओपनिंग पार्टनर संजू सैमसन पर होंगी, क्‍योंकि इस मैदान पर उनका रिकॉर्ड बेमिसाल रहा है।