हैदराबाद खूब गरजता है संजू सैमसन का बल्ला, 250 के स्ट्राइक रेट से ठोक चुके हैं शतक, अब निशाने पर कोहली-सूर्या का रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन। (Photo- X/@BCCI)
Sanju Samson T20I record: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मैच को 14 रन से जीतकर पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। रविवार को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया अंतिम गेंद पर 223 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने महज 30 गेंदों पर छह चौके और पांच छक्कों की मदद से 69 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। अब भारत का अगला मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। जहां सबकी नजर अभिषेक के ओपनिंग पार्टनर संजू सैमसन पर होंगी, क्योंकि इस मैदान पर उनका रिकॉर्ड बेमिसाल रहा है।
बता दें कि संजू सैमसन हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर अब तक सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेले हैं। जिसमें उन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से 111 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। जबकि इससे पहले उन्होंने 40 गेंदों पर 250 के स्ट्राइक रेट से अपना शतक पूरा किया था। बांग्लादेश के खिलाफ दो साल पहले खेला गया ये मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि यही वह टी20 इंटरनेशनल मैच था, जिसमें भारत ने अपना सर्वाधिक टोटल 297/6 बनाया था और 133 रनों के अंतर से पांचवी सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की थी।
हैदराबाद में अब तक सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल विराट कोहली के नाम दर्ज है। उन्होंने यहां दो मैचों की दो पारियों में 157 के औसत और 160 के स्ट्राइक रेट से 157 रन बनाए हैं। इस मामले में दूसरे स्थान पर पूर्व भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने दो मैचों की दो पारियों में 72 के औसत और 202 के स्ट्राइक रेट से 144 रन बनाए हैं। संजू अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ 34 रन बनाने में सफल हो जाते हैं, तो वह सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ देंगे। वहीं, अगर वह 47 रन बनाते हैं, तो विराट कोहली को भी पीछे छोड़कर शीर्ष पर काबिज हो जाएंगे।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|50
|100
|चौके
|छक्के
|1
|विराट कोहली
|2
|2
|157
|157.00
|160.20
|2
|0
|9
|10
|2
|सूर्यकुमार यादव
|2
|2
|144
|72.00
|202.81
|2
|0
|13
|10
|3
|संजू सैमसन
|1
|1
|111
|111.00
|236.17
|0
|1
|11
|8
|4
|हार्दिक पंड्या
|2
|2
|72
|72.00
|211.76
|0
|0
|6
|5
|5
|तौहीद हृदोय
|1
|1
|63
|—
|150.00
|1
|0
|5
|3
|6
|केएल राहुल
|2
|2
|63
|31.50
|143.18
|1
|0
|5
|4
|7
|शिमरोन हेटमायर
|1
|1
|56
|56.00
|136.58
|1
|0
|2
|4
|8
|टिम डेविड
|1
|1
|54
|54.00
|200.00
|1
|0
|2
|4
|9
|कैमरन ग्रीन
|1
|1
|52
|52.00
|247.61
|1
|0
|7
|3
|10
|लिटन दास
|1
|1
|42
|42.00
|168.00
|0
|0
|8
|0
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