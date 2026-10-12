IND vs WI: नमन धीर बनते जा रहे हैं इस खिलाड़ी के लिए खतरा, श्रेयस अय्यर-गौतम गंभीर ने दे दी हैं ये जिम्मेदारियां

गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करनी होगी और जब भी टीम को जरूरत पड़ेगी, तब उन्हें दो से तीन ओवर डालने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि नमन धीर कप्तान और कोच का भरोसा जीत चुके हैं। ऐसे में आने वाले टी20 मुकाबलों में वॉशिंगटन सुंदर की टीम में वापसी मुश्किल हो सकती है। सुंदर चोट की वजह से इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे से सुंदर खाली हाथ लौटे थे। वहीं आईपीएल 2026 में वह 6 मैच खेलने के बाद सिर्फ एक विकेट चटका पाए थे। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी वह 3 मैच खेलने के बाद एक विकेट हासिल कर पाए थे। ऐसे में नमन धीर उनके जगह व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं।