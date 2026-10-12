भुवनेश्वर कुमार की हो गई वापसी, अब मोहम्मद शमी के लिए खुल सकते हैं टीम इंडिया के दरवाजे

ये सवाल इस लिए उठ रहे हैं, क्योंकि अगले साल भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्डकप खेलना है। शमी ने 2105, 2019 और 2023 वर्ल्डकप में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया और सबसे ज्यादा असरदार दिखे। 2015 वर्ल्डकप में शमी ने 17, 2019 में 14 और 2023 में 24 विकेट चटकाए थे। ऐसे में शमी जैसे गेंदबाज के बिना वर्ल्डकप खेलने की जिद कहीं चयनकर्ताओं को भारी न पड़ जाए। शमी के बिना टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइन-अप भी उतनी धारदार नहीं नजर आती। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या शमी की टीम में वापसी होती है या उन्हें नजरअंदाज करना जारी रखा जाएगा।