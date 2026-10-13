India vs West Indies 4th T20I Pitch Report: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज अब अपने अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस सीरीज में अब तक खेले गए 3 मैच में से दो भारत ने जीतकर 2-1 से बढ़त बना रखी है। अब श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजर जहां बुधवार 14 अक्‍टूबर को खेले जाने वाले चौथे मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करने पर होगी, तो वहीं विंडीज की टीम में वापसी करना चाहेगी। ऐसे में हैदराबाद में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आइये इस मैच से पहले राजीव गांधी इंटरनेशनल स्‍टेडियम की पिच का हाल आपको बताते हैं।