SA vs AUS 1st Test: पैट कमिंस ने तोड़ा 28 साल पुराना रिकॉर्ड, डरबन टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल डाली तूफानी पारी

पैट कमिंस की इस तूफानी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 10 ओवर में 97 रन बनाए। कमिंस ने 12 गेंदों में 4 छक्के लगाए। कमिंस कम से कम 30 रन की पारी वाली बल्लेबाजी में सबसे तेज स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाली दुनिया के तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज बन गए। साल 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के उमेश यादव ने 10 गेंदों में 31 रन बना दिए थे। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग हैं, जिन्होंने 2004 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही 11 गेंदों में 31 रन की पारी खेली थी।