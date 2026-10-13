Ranji Trophy: मोहम्मद सिराज की कप्तानी में हैदराबाद की बड़ी जीत, त्रिपुरा को एक पारी और 40 रन से रौंदा

Ranji Trophy 2026, Hyderabad vs Tripura: रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप-बी में तीसरे दिन ही मंगलवार 13 अक्‍टूबर को हैदराबाद टीम ने एकतरफा बड़ी जीत दर्ज की है। मोहम्‍मद सिराज की अगुवाई वाली इस टीम ने त्रिपुरा को एक पारी और 40 रन से हराया है। टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी त्रिपुरा की टीम अपनी पहली पारी में महज 134 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद हैदराबाद ने अपने पहले पारी में 294 रन बनाते हुए पहली पारी के आधार पर 160 रनों की बढ़त बनाई। लेकिन, त्रिपुरा का प्रदर्शन दूसरी पारी में भी बेहद निराशाजनक रहा। वह अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 120 रन पर ऑलआउट हो गई। हैदराबाद के गेंदबाज तनय त्यागराजन को प्‍लेयर ऑफ द मैच के अर्वार्ड से नवाजा गया, जिन्‍होंने पहली पारी में त्रिपुरा के तीन विकेट चटकाए, तो दूसरी पारी में 6 विकेट हॉल अपने नाम किया।