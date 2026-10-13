IND vs WI T20 Record: भारतीय पिचों पर कैसा रहा है वेस्टइंडीज का प्रदर्शन, हैदराबाद टी20 से पहले जान लें आंकड़े

India vs West Indies Head to Head in India: भारत और वेस्टइंडीज की टीमें बुधवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम 5 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला खेलने उतरेंगी। भले ही ये सीरीज का चौथा मैच है लेकिन दोनों टीमें भारतीय सरजमीं पर 15वीं बार आमने सामने होंगी। पहली बाद भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर भारतीय सरजमीं पर साल 2016 में हुई थी, जब टी20 वर्ल्डकप 2016 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि द्वीपक्षीय सीरीज में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड भारतीय पिचों पर बेहद खराब है।