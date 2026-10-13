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SA vs AUS 1st Test: जोश हेजलवुड के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने जीता पहला टेस्ट, साउथ अफ्रीका को 214 रनों से हराया

josh hazlewood In SA vs AUS 1st Test: ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 214 रन से हराया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने कुल 8 विकेट चटकाए, जिसमें दूसरी पारी में लिए गए 6 विकेट भी शामिल हैं।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 13, 2026

josh hazlewood

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जोश हेडलवुड (File Photo- IANS)

South Africa vs Australia: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला डरबन के किंग्समीड में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को 214 रनों से हराया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट 18 अक्टूबर से खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया ने मैट रेनेशा के शानदार शतक (190 रन) की बदौलत पहली पारी में 390 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 284 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम पर 106 की बढ़त बनाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट पर 314 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए कुल 420 रन का लक्ष्य रखा। मेजबान टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 206 पर ऑलआउट हो गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका से पहला टेस्ट 214 रन से जीता।

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Updated on:

13 Oct 2026 05:41 pm

Published on:

13 Oct 2026 05:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SA vs AUS 1st Test: जोश हेजलवुड के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने जीता पहला टेस्ट, साउथ अफ्रीका को 214 रनों से हराया

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