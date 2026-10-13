SA vs AUS 1st Test: जोश हेजलवुड के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने जीता पहला टेस्ट, साउथ अफ्रीका को 214 रनों से हराया

ऑस्ट्रेलिया ने मैट रेनेशा के शानदार शतक (190 रन) की बदौलत पहली पारी में 390 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 284 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम पर 106 की बढ़त बनाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट पर 314 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए कुल 420 रन का लक्ष्य रखा। मेजबान टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 206 पर ऑलआउट हो गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका से पहला टेस्ट 214 रन से जीता।