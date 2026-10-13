Oman vs Nepal: संदीप लामिछाने की शानदार गेंदबाजी, नेपाल ने ओमान के खिलाफ दर्ज की 113 रन से धमाकेदार जीत

Oman vs Nepal ODI Match Highlights: आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्डकप लीग 2 2023-27 के 135वें मुकाबले में नेपाल ने ओमान को 150 रन पर ढेर कर शानदार जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 263 रन बनाए। 264 रन के लक्ष्य के जवाब में ओमान की टीम 40 ओवर में 150 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के बाद नेपाल 5वें स्थान के और करीब पहुंच गई है। उसके 28 अंक हो गए हैं और नामीबिया (31) से पीछे छठे स्थान पर है। ओमान की टीम हार के बावजूद चौथे स्थान पर बनी हुई है।