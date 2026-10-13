Yuvraj Singh: युवराज सिंह बने दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग कोच

दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने पर युवराज सिंह ने खुशी जताई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी के साथ उनका पुराना संबंध है और टीम के मालिकों को भी वह अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए यह मौका उनके लिए खास है। युवराज ने कहा कि वह इस बार सौरव गांगुली के साथ खिलाड़ी नहीं, बल्कि कोच के तौर पर काम करने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोचिंग उनके जुनून का हिस्सा है और वह प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ काम शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं।