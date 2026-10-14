IND vs WI 4th T20I: भारत-वेस्टइंडीज मैच में बरसेंगे चौके-छक्के या बारिश डालेगी खलल? जानें हैदराबाद के मौसम का हाल

हैदराबाद में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ धुंध भी रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शाम के समय बारिश की संभावना बेहद कम है, हालांकि रात में ओस का असर देखने को मिल सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका कम है, लेकिन ओस मैच का रुख प्रभावित कर सकती है। दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम को ओस के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इससे गेंद को ग्रिप करना और स्पिन कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है।