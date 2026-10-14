IND vs WI 4th T20I: भारत-वेस्टइंडीज मैच में बरसेंगे चौके-छक्के या बारिश डालेगी खलल? जानें हैदराबाद के मौसम का हाल

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo -IANS)
India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला आज, 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों टीमें हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे आमने-सामने होंगी। भारत सीरीज में 2-1 से आगे है। ऐसे में भारतीय टीम जहां अपनी बढ़त बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं वेस्टइंडीज की कोशिश सीरीज में बराबरी करने की होगी। इस लिहाज से दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। इस अहम मैच के अलावा सभी की निगाहें हैदराबाद के मौसम पर भी टिकी होंगी।
हैदराबाद में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ धुंध भी रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शाम के समय बारिश की संभावना बेहद कम है, हालांकि रात में ओस का असर देखने को मिल सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका कम है, लेकिन ओस मैच का रुख प्रभावित कर सकती है। दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम को ओस के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इससे गेंद को ग्रिप करना और स्पिन कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है।
अगर भारतीय टीम हैदराबाद में वेस्टइंडीज को हराने में सफल रहती है, तो घरेलू टी-20 इंटरनेशनल द्विपक्षीय सीरीज में उसका अजेय अभियान 22वीं सीरीज तक पहुंच जाएगा। भारतीय टीम ने घरेलू सरजमीं पर पिछले सात साल से कोई टी-20 इंटरनेशनल सीरीज नहीं गंवाई है। टीम को आखिरी बार 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से भारतीय टीम घरेलू मैदान पर लगातार 21 टी-20 इंटरनेशनल द्विपक्षीय सीरीज में अजेय रही है।
हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिल सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर हैदराबाद में अभ्यास करने से जुड़ी एक पोस्ट साझा की थी। हालांकि, उनके प्लेइंग इलेवन में शामिल होने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर वैभव सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में जगह मिलती है, तो संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इस अहम मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव करती है या नहीं।
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