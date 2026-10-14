Happy Birthday Gautam Gambhir: गौतम गंभीर की 5 अहम पारियां, जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का बढ़ाया मान

गौतम गंभीर ने वनडे वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 2 अप्रैल 2011 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में 122 गेंदों पर 97 रन की पारी खेली थी। भारत ने उस मैच में श्रीलंका से मिले 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने शुरुआती विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में गौतम गंभीर ने विराट कोहली और एमएस धोनी के साथ अहम साझेदारियां कीं। उनकी पारी ने भारत की खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।