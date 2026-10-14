Ranji Trophy: करुण नायर ने ठोकी 27वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी, मुश्किल में फंसी कर्नाटक को संभाला

घरेलू क्रिकेट में करुण नायर का प्रदर्शन शानदार रहा है। इसके चलते उन्हें पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया में जगह मिली थी। इस दौरे पर उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों में मौका मिला था, लेकिन उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। उस दौरे पर चार टेस्ट मैचों में कुल 205 रन ही बना सके थे। इस प्रदर्शन के बाद उनकी टीम में वापसी नहीं हुई। वहीं कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर भारतीय टेस्ट टीम के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। ऐसे में टीम इंडिया में उनकी वापसी की राह आसान नहीं होने वाली है।