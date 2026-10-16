बेंगलुरु T20I से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, 4 साल बाद भुवनेश्वर कुमार की वापसी

बता दें कि भुवनेश्‍वर कुमार ने भारत के लिए अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्‍यू पाकिस्‍तान के खिलाफ दिसंबर 2012 में बेंगलुरु के एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में ही किया था। उन्‍होंने अपना आखिरी मुकाबला नवंबर 2022 में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ मैकलीन पार्क में किया था। उन्‍होंने अपने टी20 इंटरनेशनल टी20 करियर में अब तक 87 मैचों की 86 पारियों में 23.1 के औसत और महज 6.96 की इकॉनमी से 90 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन 5/4 रहा है। वह अपने इस करियर अब दो बार पांच विकेट हॉल भी ले चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि जिस मैदान पर उन्‍होंने डेब्‍यू किया था, उसी मैदान पर फिर अपने अंतरराष्‍ट्रीय करियर की शुरुआत कैसे कर पाते हैं।