IND vs WI 5th T20I Match Preview: भारत-वेस्टइंडीज के बीच सीरीज जीतने की जंग, क्या बारिश बनेगी विलेन?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले निर्णायक मुकाबले पर जहां सभी की नजरें टिकी हुई हैं, वहीं दोनों टीमों की निगाहें पिच पर है। बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो यहां की पिच हमेशा से बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रही है। शुरुआत में इस पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, यह बल्लेबाजी के लिए मुफीद हो जाएगी। यहां का मैदान छोटा है, इसलिए चौकों और छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। यहां टॉस एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। इसकी वजह यह है कि टॉस जीतने वाली टीम ओस (Dew) की वजह से पहले फील्डिंग करना पसंद कर सकती है।