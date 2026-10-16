न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी को नहीं मिली जगह

Team India squad announced for New Zealand tour: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान किया है। पांच वनडे मैचों की सीरीज के पहले तीन मुकाबलों के लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, जबकि श्रेयस अय्यर उपकप्तान की भूमिका में होंगे। चौथे और पांचवें वनडे के लिए श्रेयस अय्यर के कंधों पर टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की बागडोर शुभमन गिल के हाथों में होगी।