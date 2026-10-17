India vs New Zealand: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर चयन समिति ने न्‍यूजीलैंड के दौरे के लिए 5 वनडे मैच और 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। वनडे टीम से रवींद्र जडेजा, यशस्‍वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल को बाहर कर दिया गया है, जबकि ये तीनों ही वेस्‍टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय स्‍क्‍वॉड में शामिल थे। इसके साथ ही अब इनके वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलने पर भी संकट के बादल छा गए हैं। इनके अलावा मोहम्‍मद शमी को भी पूरी तरह से इग्‍नोर कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि उनका अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट करियर खत्‍म हो गया है।