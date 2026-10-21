IND vs NZ T20: वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बावजूद बेंच पर बैठेगा ये खिलाड़ी! देखें टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11

India vs New Zealand T20 Series 2026: भारतीय टीम 4 दिन के ब्रेक के बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर रही थी। आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में पूरा नहीं हो सका था। उससे पहले टीम इंडिया जापान गई थी, जहां से गोल्ड मेडल जीतकर लौटी थी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम सिर्फ 2 फुल मेंबर टीमों से खेली है और सीरीज नहीं जीत पाई है।