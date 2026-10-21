IND vs NZ T20 Record: जिस मैदान पर खेले जाएंगे टी20 सीरीज के 5 में से 2 मैच, वहां न्यूजीलैंड का ही रिकॉर्ड अच्छा नहीं

टीम इंडिया ने यहां 2011 से पहले एक टी20 मैच खेला था, लेकिन उसमें उसे हार झेलनी पड़ी। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 2009 में दो मैचों की सीरीज के लिए आई थी, तब पहला क्राइस्टचर्च में खेला गया था, जहां न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। क्राइस्टचर्च में जो पुराना क्रिकेट स्टेडियम था, जिसको एएमआई स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, वहां पर न्यूजीलैंड ने 4 मुकाबले खेले थे और एक में ही जीत मिली थी, जबकि एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ टाई हुआ था और दो में उसे हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड को जिस मुकाबले में जीत मिली थी, वहां उसने टीम इंडिया को 7 विकेट से हराया था।