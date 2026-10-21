SA vs AUS 2nd Test: साउथ अफ्रीका और जीत के बीच खड़े हैं ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया पर मंडरा रहा पारी हार का खतरा

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 99 रन पर सिमट गई थी, जिसमें स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 28 रन बनाए थे। मार्को यानसन ने 5 विकेट चटकाए थे, तो कगिसो रबाडा और वियान मुल्डर को दो-दो सफलताएं मिली थीं, जबकि एनरिक नॉर्किया ने एक विकेट हासिल किया था। साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 425 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसमें कप्तान टेम्बा बावुमा ने 179 रन की शानदार पारी खेली थी, तो वहीं आठवें नंबर पर आकर मार्को यानसन ने 85 और नौवें नंबर पर आकर साइमन हार्मर ने 82 रन बनाए थे। एक समय साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 40 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद टीम ने शानदार वापसी करते हुए 425 रन बनाए। इसके बाद कप्तान तेंबा बावुमा ने पारी घोषित कर दी और आलम यह है कि अब साउथ अफ्रीका जीत की दहलीज पर खड़ी है।