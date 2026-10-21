IND vs NZ: न्यूजीलैंड सीरीज में टीम इंडिया के सामने नई मुसीबत, पूर्व क्रिकेटर ने पहले ही कर दिया आगाह

हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी बात ये है कि न्यूजीलैंड की टीम में जो भी खिलाड़ी शामिल हैं, उनके लिए मौसम के साथ तालमेल बैठाना चुनौती होगी, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ी दुनियाभर की अलग-अलग लीग में खेल रहे थे। इस सीरीज की सबसे खास बात ये है कि भारतीय क्रिकेट फैंस ने टी20 वर्ल्डकप 2026 से लेकर अब तक गेंदबाजों की पिटाई और बल्लेबाजों का धमाल देखा था, लेकिन यहां कहानी बदल सकती है। यहां तेज गेंदबाज कहर बरपा सकते हैं। बल्लेबाज रनों के लिए जूझते नजर आ सकते हैं।