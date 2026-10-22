IND vs NZ: आज बल्लेबाज या गेंदबाज किसका बजेगा डंका? जानें न्यूजीलैंड में खेले गए पिछले कुछ मैचों का हाल

India vs New Zealand 1st T20: न्यूजीलैंड के दौरे पर भारतीय टीम आज गुरुवार 22 अक्‍टूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज करने जा रही है। इस सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल ग्राउंड पर पर खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस के मन में कई सवाल होंगे? जैसे क्‍या भारत की तरह ही न्‍यूजीलैंड में भी बड़े-बड़े यानी 200+ स्‍कोर देखने को मिलेंगे? या फिर लो स्‍कोरिंग मैच होने वाले है। आइये इस मैच से पहले यहां खेले गए पिछले कुछ मुकाबलों पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि क्‍या न्‍यूजीलैंड में आज बल्लेबाज मैदान पर चौकों और छक्कों की बारिश करेंगे या फिर तेज गेंदबाज विकेटों की झड़ी लगाने वाले हैं?