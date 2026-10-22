भुवनेश्वर कुमार की 4 साल बाद आज होगी मैदान पर वापसी, निशाने पर एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

बता दें कि जब भुवनेश्‍वर कुमार चार साल पहले भारत के लिए आखिरी बार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, तब वह पाकिस्‍तान के उमर गुल और श्रीलंका के लसिथ मलिंगा के सबसे ज्‍यादा बार पांच विकेट हॉल लेने के वर्ल्‍ड रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके थे। उस समय वह सबसे ज्‍यादा 2 बार 5 विकेट हॉल लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने थे। उसके बाद इस फेहरिस्‍त में तीन नए नाम और शामिल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दो से ज्‍यादा बार पांच विकेट हॉल अपने नाम नहीं कर सका है। 36 वर्षीय अनुभवी भुवनेश्‍वर के पास न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में इस कीर्तिमान को अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा।