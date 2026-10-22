IND vs NZ: क्राइस्टचर्च में टीम इंडिया का रिकॉर्ड चेज, संजू सैमसन ने तूफानी अर्धशतक से न्यूजीलैंड में लिख दी नई कहानी

IND vs NZ 1st T20 2026 Highlights: क्राइस्टचर्च में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में चार विकेट गंवाकर 225 रन बनाए। 226 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 2 गेंद शेष रहते 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। क्राइस्टचर्च में टीम इंडिया का यह सबसे बड़ा रन चेज है। इससे पहले यहां पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैदान पर 177 रन का लक्ष्य चेज किया था। टीम इंडिया के इतिहास का भी यह सबसे बड़ा चेज है। इससे पहले 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम ने 209 रन के लक्ष्य को हासिल किया था।