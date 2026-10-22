न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, भुवनेश्वर कुमार भी नहीं रोक पाए

New Zealand vs India 1st T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में कीवी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए इस मैदान पर अपना सर्वोच्च स्कोर बना डाला। भारत के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए।