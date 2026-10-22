NZ vs IND 1st T20I: ग्लेन फिलिप्स ने मार-मार कर भारतीय गेंदबाजों का किया बुरा हाल, न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर

न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ग्लेन फिलिप्स। (Photo- X/@BLACKCAPS)
New Zealand vs India: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए। यह इस मैदान पर कीवी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।
न्यूजीलैंड ने इस साल तिरुवनंतपुरम में भी 225 रन बनाया था। अब क्राइस्टचर्च में चार विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाकर न्यूजीलैंड ने पिछले सर्वोच्च स्कोर की बराबरी कर ली।
|स्कोर
|मैदान
|वर्ष
|परिणाम
|225/4
|क्राइस्टचर्च
|2026
|- खेल जारी
|225
|तिरुवनंतपुरम
|2026
|न्यूजीलैंड की हार (दूसरी पारी)
|219/6
|वेलिंगटन
|2019
|न्यूजीलैंड जीता
|215/7
|विशाखापत्तनम
|2026
|न्यूजीलैंड जीता
|212/4
|हैमिल्टन
|2019
|न्यूजीलैंड जीता
|208/6
|रायपुर
|2026
|न्यूजीलैंड की हार
|203/5
|ऑकलैंड
|2020
|न्यूजीलैंड की हार
न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए। फिलिप्स ने 40 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 205 का रहा। उनके अलावा टिम सीफर्ट ने 17 गेंदों में 24 रन, फिन एलन ने 24 गेंदों में 45 रन और डेरिल मिचेल ने 19 गेंदों में 28 रन का योगदान दिया। वहीं, बेवन जैकब्स ने 16 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 31 रन बनाए, लेकिन वह रन आउट हो गए। माइकल ब्रेसवेल 7 रन बनाकर नाबाद रहे।
भारत की ओर से अक्षर पटेल सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में 51 रन खर्च किए और एक विकेट हासिल किया। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 45 रन देकर एक विकेट लिया, जबकि मयंक यादव ने 4 ओवर में 44 रन खर्च कर एक सफलता हासिल की। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 49 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। वहीं, नितीश कुमार रेड्डी ने भी 4 ओवर में 40 रन लुटाए और कोई सफलता हासिल नहीं कर सके।
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