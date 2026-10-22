22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

NZ vs IND 1st T20I: न्यूजीलैंड की तूफानी शुरुआत के बावजूद भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, कीवियों को 225 रन पर रोका

NZ vs IND 1st T20I Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी मेजबान कीवी टीम ने भारत के सामने 226 रन का लक्ष्‍य रखा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 22, 2026

NZ vs IND 1st T20I Highlights, Glenn Phillips,

भारत के खिलाफ बल्‍लेबाज करते ग्‍लेन फिलिप्‍स। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricinfo)

New Zealand vs India 1st T20I Highlights: न्‍यूजीलैंड के दौरे पर सभी फॉर्मेट में क्रिकेट खेलने गई भारतीय टीम ने टी20 सीरीज से आगाज कर दिया है। पांच मैचों की इस सीरीज का पहला मैच गुरुवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी मेजबान कीवी टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाते हुए भारत के सामने 226 रन का लक्ष्‍य रखा है। न्‍यूजीलैंड की ओर से ग्‍लेन फिलिप्‍स ने 40 गेंदों पर 82* रन की तूफानी पारी खेली, तो फिन एलेन ने 24 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली।

अर्धशतक से चूके फिन एलेन

टॉस हार‍कर पहली बल्‍लेबाजी करने उतरी न्‍यूजीलैंड की टीम को फिन एलेन और टिम सेफर्ट ने शानदार शुरुआत दिलाई। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी हुई। सेफर्ट ने 24 रन बनाए। इसके बाद कीवी टीम का दूसरा विकेट 7.4 ओवर में फिन एलेन के रूप में 80 के स्‍कोर पर गिरा। उन्‍होंने 24 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्‍कों की मदद से 45 रन की पारी खेली, लेकिन अर्धशतक से चूक गए। इसके बाद न्‍यूजीलैंड की टीम को तीसरा झटका 12.1 ओवर में 122 के स्‍कोर पर लगा। जब डेरिल मिचेल 19 गेंदों पर दो चौके और एक छक्‍के की सहायता से 28 रन बनाकर अर्शदीप सिंह का शिकार हुए।

भारत ने न्‍यूजीलैंड को 225 के स्‍कोर पर रोका

न्‍यूजीलैंड को चौथा और आखिरी झटका 17.3 ओवर में 195 के स्‍कोर पर बेवन जैकब्‍स के रूप में लगा बेवन 16 गेंदों पर तीन छक्‍कों की मदद से 31 रन बनाकर रन आउट हुए। अंत में ग्‍लेन फिलिप्‍स 40 गेंदों पर आठ चौके और तीन छक्‍कों की मदद से नाबाद 82 रन और माइकल ब्रेसवेल छह गेंदों पर नाबाद सात रन बनाकर पवेलियन लौटे।

न्‍यूजीलैंड ने जितनी जबरदस्‍त शुरुआत की थी, उसके हिसाब से अंत नहीं हुआ। मेजबान टीम एक समय 250 के आसपास स्‍कोर बनाती नजर आ रही थी, लेकिन अंत में 225 रन बनाकर भारत के सामने 226 रन का लक्ष्‍य ही रख सकी। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि भारत इस लक्ष्‍य को हासिल कर पाता है या नहीं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

22 Oct 2026 02:53 pm

Published on:

22 Oct 2026 02:32 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs IND 1st T20I: न्यूजीलैंड की तूफानी शुरुआत के बावजूद भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, कीवियों को 225 रन पर रोका

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

NZ vs IND 1st T20I: ग्लेन फिलिप्स ने मार-मार कर भारतीय गेंदबाजों का किया बुरा हाल, न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर

NZ vs IND 1st T20I
क्रिकेट

भारतीय गेंदबाजों की रेल बनाकर फिन एलेन और टिम सेफर्ट ने रचा इतिहास, तोड़ा अभिषेक-संजू का वर्ल्ड रिकॉर्ड

NZ vs IND 1st T20I, Finn Allen and Tim Seifert,
क्रिकेट

अर्शदीप सिंह ने की जसप्रीत बुमराह की बराबरी, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही हासिल की उपलब्धि

Arshdeep Singh Record
क्रिकेट

NZ vs IND 1st T20I: भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, टीम में 2 फेरबदल, लेकिन फिर भी वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं

NZ vs IND 1st T20I, Shreyas Iyer and Mitchell Santner,
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलियाई पेसर मेगन शट को बड़ा झटका, दो मैचों के लिए सस्पेंड

Megan Schutt Latest Update
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.