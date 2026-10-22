NZ vs IND 1st T20I: न्यूजीलैंड की तूफानी शुरुआत के बावजूद भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, कीवियों को 225 रन पर रोका

टॉस हार‍कर पहली बल्‍लेबाजी करने उतरी न्‍यूजीलैंड की टीम को फिन एलेन और टिम सेफर्ट ने शानदार शुरुआत दिलाई। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी हुई। सेफर्ट ने 24 रन बनाए। इसके बाद कीवी टीम का दूसरा विकेट 7.4 ओवर में फिन एलेन के रूप में 80 के स्‍कोर पर गिरा। उन्‍होंने 24 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्‍कों की मदद से 45 रन की पारी खेली, लेकिन अर्धशतक से चूक गए। इसके बाद न्‍यूजीलैंड की टीम को तीसरा झटका 12.1 ओवर में 122 के स्‍कोर पर लगा। जब डेरिल मिचेल 19 गेंदों पर दो चौके और एक छक्‍के की सहायता से 28 रन बनाकर अर्शदीप सिंह का शिकार हुए।