IND vs NZ: अभिषेक शर्मा ने पहले ही मुकाबले में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया का कोई भी बल्लेबाज आज तक नहीं कर पाया ऐसा

इस मुकाबले में भारतीय टीम 226 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत दी। संजू ने इस साल का 8वां अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 23 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। वह मिचेल सेंटनर की गेंद पर प्ले डाउन हो गए। संजू ने ऑफ स्टंप के बाहर जा रही गेंद को कट करने की कोशिश की लेकिन गेंद ने अंदरुनी किनारा लिया और ऑफ स्टंप से जा टकराई। उन्होंने 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 33 गेंदों में 67 रन की पारी खेली। इन दोनों सलामी बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने 6 ओवर में ही 94 रन बना लिए थे।