Joe Root ने वनडे में वो कर दिखाया, जो अब तक इंग्लैंड का कोई क्रिकेटर नहीं था कर पाया

जो रूट को मैच शुरू होने से पहले वनडे क्रिकेट में 8,000 रन पूरे करने के लिए 64 रन की जरूरत थी। उन्होंने मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए यह मुकाम हासिल किया। पारी के 36वें ओवर में दुनिथ वेलालागे की तीसरी गेंद पर चौका लगाने और अगली गेंद पर दो रन लेने के साथ ही उन्होंने अपने 8,000 रन पूरे कर लिए। हालांकि, इसके बाद वह ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 37वें ओवर की पहली गेंद पर असिथा फर्नांडो का शिकार बन गए। मिडविकेट पर दुनिथ वेलालागे ने उनका कैच लपका।