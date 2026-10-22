IND vs NZ 1st T20: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर हिला डाला रिकॉर्ड बुक, इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

भारतीय टीम (फोटो- BCCI)
IND vs NZ 2nd T20 Highlights and Update: क्राइस्टचर्च में गुरुवार को भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में मेजबान टीम ने 226 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारतीय टीम ने 6 विकेट गंवाकर आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर हासिल कर लिया। इस रिकॉर्ड सफल रन चेज की वजह से टी20 क्रिकेट में कई चीजें पहली बार देखने को मिलीं।
इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया। वह पहली गेंद पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। अभिषेक से पहले यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान के शफिकुल्लाह शिनवारी के नाम था, जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ा था। शिनवारी ने 6 बार यह कारनामा किया है।
टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों ने पावरप्ले में 94 रन जोड़ लिए। हालांकि, इस दौरान 12 गेंदों में 29 रन बनाकर अभिषेक शर्मा आउट हो गए। लेकिन टीम इंडिया ने पावरप्ले में अपना तीसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय टीम का पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ बना था, जब उसने 6 ओवर में 100 रन बना लिए थे। इसके बाद 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 95 रन बनाए थे।
टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टी20 मुकाबले में रिकॉर्ड रन चेज दर्ज किया। 226 रन के लक्ष्य को हासिल करते ही श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने वाली टीम बन गई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने साल 2018 में ऑकलैंड में खेले गए टी20 मुकाबले में 244 रन के लक्ष्य को हासिल किया था।
यह टीम इंडिया का सबसे बड़ा सफल रन चेज भी है। इससे पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापत्तनम में 209 रन के लक्ष्य को हासिल किया था। यह टी20 इतिहास में 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य का 260वां सफल रन चेज भी था।
संजू सैमसन ने इस मुकाबले में 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस तरह उन्होंने ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की बराबरी कर ली, जिन्होंने इस साल 8-8 अर्धशतक लगाए हैं। संजू ने 33 गेंदों में 67 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इस मैच में उन्होंने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा छक्के भी लगाए।
|रन
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|226
|न्यूजीलैंड
|क्राइस्टचर्च
|2026
|209
|ऑस्ट्रेलिया
|विशाखापत्तनम
|2023
|209
|न्यूजीलैंड
|रायपुर
|2026
|208
|वेस्टइंडीज
|हैदराबाद
|2019
|207
|श्रीलंका
|मोहाली
|2009
|204
|न्यूजीलैंड
|ऑकलैंड
|2020
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