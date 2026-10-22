Fastest ODI Double Hundreds: किस बल्लेबाज ने वनडे में ठोका है सबसे तेज दोहरा शतक? देखें लिस्ट

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक। (Photo- IANS)
Harry Brook: पाकिस्तान में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज़ का तीसरा मुकाबला श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। रावलपिंडी स्थित रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में हैरी ब्रूक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया। दरअसल, हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया है।
हैरी ब्रूक से पहले वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल के नाम था। शुभमन गिल ने पिछले महीने गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 117 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। हालांकि, पाकिस्तान में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज़ में श्रीलंका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैरी ब्रूक ने शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने महज 114 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक केवल 14 बल्लेबाज दोहरा शतक लगाने में सफल रहे हैं। इस सूची में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा शीर्ष पर हैं। उन्होंने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। इसके बाद बेन स्टोक्स का नाम आता है, जिन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 182 रन बनाए थे।
|रैंक
|खिलाड़ी
|विपक्षी टीम
|स्थान
|वर्ष
|गेंद
|1
|हैरी ब्रूक
|श्रीलंका
|रावलपिंडी
|2026
|114
|2
|शुभमन गिल
|वेस्टइंडीज
|गुवाहाटी
|2026
|117
|3
|ईशान किशन
|बांग्लादेश
|चटगांव
|2022
|126
|4
|ग्लेन मैक्सवेल
|अफगानिस्तान
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|2023
|128
|5
|पथुम निसांका
|अफगानिस्तान
|पल्लेकेले
|2024
|136
हैरी ब्रूक ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर क्रिस गेल के एक खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दरअसल, क्रिस गेल के अलावा हैरी ब्रूक भी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाया है।
|रैंक
|खिलाड़ी
|विपक्षी टीम
|स्थान
|वर्ष
|व्यक्तिगत स्कोर
|1
|हैरी ब्रूक
|श्रीलंका
|रावलपिंडी
|2026
|202
|2
|बेन स्टोक्स
|न्यूज़ीलैंड
|द ओवल
|2023
|182
|3
|जेसन रॉय
|ऑस्ट्रेलिया
|मेलबर्न
|2018
|180
|4
|एलेक्स हेल्स
|पाकिस्तान
|ट्रेंट ब्रिज
|2016
|171
|5
|रॉबिन स्मिथ
|ऑस्ट्रेलिया
|एजबेस्टन
|1993
|167*
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