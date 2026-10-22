Fastest ODI Double Hundreds: किस बल्लेबाज ने वनडे में ठोका है सबसे तेज दोहरा शतक? देखें लिस्ट

हैरी ब्रूक से पहले वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल के नाम था। शुभमन गिल ने पिछले महीने गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 117 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। हालांकि, पाकिस्तान में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज़ में श्रीलंका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैरी ब्रूक ने शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने महज 114 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।