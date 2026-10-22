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Fastest ODI Double Hundreds: किस बल्लेबाज ने वनडे में ठोका है सबसे तेज दोहरा शतक? देखें लिस्ट

Fastest Double Century: हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया। जानें किसका टूटा रिकॉर्ड।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Updated: 22 Oct 2026, 7:31 PM IST

Fastest ODI Double Hundreds Harry Brook

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक। (Photo- IANS)

Harry Brook: पाकिस्तान में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज़ का तीसरा मुकाबला श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। रावलपिंडी स्थित रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में हैरी ब्रूक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया। दरअसल, हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया है।

शुभमन गिल का रिकॉर्ड टूटा

हैरी ब्रूक से पहले वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल के नाम था। शुभमन गिल ने पिछले महीने गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 117 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। हालांकि, पाकिस्तान में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज़ में श्रीलंका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैरी ब्रूक ने शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने महज 114 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक केवल 14 बल्लेबाज दोहरा शतक लगाने में सफल रहे हैं। इस सूची में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा शीर्ष पर हैं। उन्होंने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। इसके बाद बेन स्टोक्स का नाम आता है, जिन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 182 रन बनाए थे।

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक

रैंकखिलाड़ीविपक्षी टीमस्थानवर्षगेंद
1हैरी ब्रूकश्रीलंकारावलपिंडी2026114
2शुभमन गिलवेस्टइंडीजगुवाहाटी2026117
3ईशान किशनबांग्लादेशचटगांव2022126
4ग्लेन मैक्सवेलअफगानिस्तानमुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)2023128
5पथुम निसांकाअफगानिस्तानपल्लेकेले2024136

क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी

हैरी ब्रूक ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर क्रिस गेल के एक खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दरअसल, क्रिस गेल के अलावा हैरी ब्रूक भी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाया है।

वनडे में इंग्लैंड के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर

रैंकखिलाड़ीविपक्षी टीमस्थानवर्षव्यक्तिगत स्कोर
1हैरी ब्रूकश्रीलंकारावलपिंडी2026202
2बेन स्टोक्सन्यूज़ीलैंडद ओवल2023182
3जेसन रॉयऑस्ट्रेलियामेलबर्न2018180
4एलेक्स हेल्सपाकिस्तानट्रेंट ब्रिज2016171
5रॉबिन स्मिथऑस्ट्रेलियाएजबेस्टन1993167*

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Updated on:

22 Oct 2026, 7:31 PM IST

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