IND vs NZ 1st T20I: नमन धीर ने तोड़ डाला 17 साल पुराना रिकॉर्ड, 7वें नंबर पर आकर 280 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन

इस मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की शुरुआत धमाकेदार रही। टिम सीफर्ट ने 24 और फिन एलन ने 45 रन बनाए। इसके बाद डेरिल मिचेल ने 28 रन की पारी खेली, जबकि बेवेन जैकब्स ने 16 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 31 रन ठोक डाले। ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों में 82 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 225 रन तक पहुंचा दिया। फिलिप्स ने अपनी पारी में 8 चौके और 3 छक्के लगाए। इस दौरान भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया। पहली बार किसी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों ने 40 या उससे ज्यादा रन खर्च किए।