22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs NZ 1st T20I: नमन धीर ने तोड़ डाला 17 साल पुराना रिकॉर्ड, 7वें नंबर पर आकर 280 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन

India vs New Zealand T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में नमन धीर ने 15 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाकर भारत को रिकॉर्ड जीत दिलाई। 280 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने इरफान पठान का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Updated: 22 Oct 2026, 7:40 PM IST

naman dhir

नमन धीर (फोटो- BCCI X)

Naman Dhir Breaks 17 Year Old Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में नमन धीर ने 280 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। जब टीम इंडिया से जीत दूर जाती दिख रही थी, तब उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। टीम इंडिया ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज दर्ज किया। नमन धीर ने 42 रनों की पारी के साथ 17 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। उन्होंने टीम इंडिया के सफल रन चेज में सातवें या उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बना दिया।

इरफान ने 2009 में बनाया था रिकॉर्ड

इससे पहले यह रिकॉर्ड टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान के नाम था, जिन्होंने 2009 में कोलंबो में खेले गए टी20 मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 16 गेंदों में 33 रन की पारी खेली थी। खास बात यह है कि उस मुकाबले में इरफान पठान का स्ट्राइक रेट भी 200 से ऊपर था और वह नाबाद पवेलियन लौटे थे। इस मुकाबले में नमन धीर का स्ट्राइक रेट भी 200 से ऊपर रहा और वह भी नाबाद पवेलियन लौटे।

इस मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की शुरुआत धमाकेदार रही। टिम सीफर्ट ने 24 और फिन एलन ने 45 रन बनाए। इसके बाद डेरिल मिचेल ने 28 रन की पारी खेली, जबकि बेवेन जैकब्स ने 16 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 31 रन ठोक डाले। ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों में 82 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 225 रन तक पहुंचा दिया। फिलिप्स ने अपनी पारी में 8 चौके और 3 छक्के लगाए। इस दौरान भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया। पहली बार किसी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों ने 40 या उससे ज्यादा रन खर्च किए।

नमन धीर ने दिलाई शानदार जीत

226 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी धुआंधार रही। पहले 6 ओवर में 94 रन बनाने वाली टीम इंडिया बीच में मुश्किल में फंस गई, जब तिलक वर्मा 11 गेंदों में 6 रन और ईशान किशन 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने पहले अक्षर पटेल के साथ मिलकर 45 रन की साझेदारी की, फिर नमन धीर के साथ 43 रन जोड़े। इसके बाद नमन धीर ने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर बचा हुआ काम पूरा किया और भारतीय टीम को शानदार जीत दिला दी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

22 Oct 2026, 7:40 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 1st T20I: नमन धीर ने तोड़ डाला 17 साल पुराना रिकॉर्ड, 7वें नंबर पर आकर 280 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Fastest ODI Double Hundreds: किस बल्लेबाज ने वनडे में ठोका है सबसे तेज दोहरा शतक? देखें लिस्ट

Fastest ODI Double Hundreds Harry Brook
क्रिकेट

IND vs NZ: श्रेयस अय्यर से मैच में हो गई थी बड़ी गलती, लेकिन नमन धीर ने नहीं बनने दिया कप्तान को ‘विलेन’

naman dhir
क्रिकेट

IND vs NZ: 226 रन भी नहीं बचा पाया न्यूजीलैंड, मिचेल सेंटनर ने बताया भारत के किन खिलाड़ियों ने छीना मैच

IND vs NZ 1st t20 mitchell Santner
क्रिकेट

क्राइस्टचर्च में तूफानी पारी के बाद संजू सैमसन ने खोला बड़ा राज, बताया कैसे दूसरी पारी में पिच ने बदला रुख

New Zealand vs India 1st T20I
क्रिकेट

IND vs NZ 1st T20: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर हिला डाला रिकॉर्ड बुक, इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

team india
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.