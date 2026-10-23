Pakistan ODI Tri-Series: श्रीलंका ने दूसरा सबसे बड़ा ODI चेज कर बढ़ाई इंग्लैंड की मुश्किलें, अब फाइनल की राह हुई दूर, समझें पूरा समीकरण

पाकिस्‍तान में जारी वनडे ट्राई सीरीज में सभी तीन टीमें दो-दो मैच खेल चुकी हैं। पाकिस्‍तान की टीम चार अंक और +1.240 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर काबिज है। अब एक मैच जीतते ही वह फाइनल का टिकट हासिल कर लेगी। वहीं, श्रीलंका की टीम एक मैच जीतकर दो अंक और -0.348 के नेट रन रेट के साथ दूसरे पायदान पर है। अगर वह यहां से दोनों मैच जीतती है, तो आसानी से फाइनल में पहुंच जाएगी। अगर वह एक मैच जीतती है, तो भी वह फाइनल में पहुंच सकती है। जबकि अपने दोनों मैच हारने वाली इंग्‍लैंड को अब अपने दोनों मैच जीतने होंगे। यहां से एक भी हार उसे फाइनल की दौड़ से बाहर कर सकती है।